Трамп отреагировал на критику Маска

Трамп резко ответил Маску на критику относительно законопроекта
Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны миллиардера Илона Маска относительно бюджетного законопроекта. Глава Белого дома заявил, что Маск получает "больше субсидий, чем кто-либо в истории".
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп ответил Маску на критику относительно законопроекта
"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку"? — написал Трамп.
Также Президент США напомнил, что еще до того, как Маск поддержал его кандидатуру на президентских выборах, тот знал о его "категорической позиции" против мандата на электромобили.
"Это смешно, и это всегда было основной частью моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех надо заставлять владеть ими", — подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал бюджетный законопроект Президента США Дональда Трампа.
Ранее Илон Маск извинялся у Президента США Дональда Трампа за свои сообщения на платформе Х.
Читайте Новини.LIVE!