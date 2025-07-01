Трамп отреагировал на критику Маска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны миллиардера Илона Маска относительно бюджетного законопроекта. Глава Белого дома заявил, что Маск получает "больше субсидий, чем кто-либо в истории".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

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"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку"? — написал Трамп.

Также Президент США напомнил, что еще до того, как Маск поддержал его кандидатуру на президентских выборах, тот знал о его "категорической позиции" против мандата на электромобили.

"Это смешно, и это всегда было основной частью моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех надо заставлять владеть ими", — подчеркнул глава Белого дома.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Напомним, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал бюджетный законопроект Президента США Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск извинялся у Президента США Дональда Трампа за свои сообщения на платформе Х.