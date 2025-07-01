Трамп рассмотрит возможность депортации Илона Маска из США

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос депортации Илона Маска. По его словам, миллиардер может потерять гораздо больше, чем мандат на электромобили.

Об этом сообщает Clash Report во вторник, 1 июля.

Реклама

Читайте также:

Депортация Маска из США

"Трамп заявил, что "посмотрит", когда его спросили о депортации Илона Маска из США", — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Маск расстроен потерей мандата, однако "он может потерять гораздо больше".

Пост Clash Report. Фото: скриншот

Напомним, Трамп резко ответил на упреки миллиардера Илона Маска относительно бюджетного законопроекта.

До этого Маск заявил, что в случае его утверждения Конгрессом, он создаст новую политическую партию.