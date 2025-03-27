Хусити хочуть миру після ударів США — заява Трампа

Трамп заявив, що хусити хочуть миру після атак США
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після ударів хусити хочуть миру. За його словами, вони зазнали великих втрат.
Про це повідомляє Fox News.
Хусити хочуть миру
У середині березня США розпочали масовані удари по хуситах у Ємені у відповідь на їхні напади на судна в Червоному морі.
"Хусити хочуть миру, тому що вони зазнали сильних ударів. Хусити вмирають за мир. Вони не хочуть цього... Вони збивали кораблі. У Суецькому каналі проходить тільки близько 20% суден. Решта змушені шукати обхідні шляхи, що триває тижні, і це серйозно позначається на торгівлі. Але хусити зазнали великих втрат і хочуть домовитися про мир", — наголосив Трамп.
Нагадаємо, 15 березня лідер США наказав своїй армії завдавати потужних ударів по хуситах у Ємені.
Згодом хусити повідомили про атаку на американський авіаносець Harry Truman. Це стало відповіддю на удари Штатів.
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