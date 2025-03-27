Хусити хочуть миру після ударів США — заява Трампа

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після ударів хусити хочуть миру. За його словами, вони зазнали великих втрат.

Про це повідомляє Fox News.

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Хусити хочуть миру

У середині березня США розпочали масовані удари по хуситах у Ємені у відповідь на їхні напади на судна в Червоному морі.

"Хусити хочуть миру, тому що вони зазнали сильних ударів. Хусити вмирають за мир. Вони не хочуть цього... Вони збивали кораблі. У Суецькому каналі проходить тільки близько 20% суден. Решта змушені шукати обхідні шляхи, що триває тижні, і це серйозно позначається на торгівлі. Але хусити зазнали великих втрат і хочуть домовитися про мир", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 15 березня лідер США наказав своїй армії завдавати потужних ударів по хуситах у Ємені.

Згодом хусити повідомили про атаку на американський авіаносець Harry Truman. Це стало відповіддю на удари Штатів.