Хуситы хотят мира после ударов США — заявление Трампа

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после ударов хуситы хотят мира. По его словам, они понесли большие потери.

Об этом сообщает Fox News.

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Хуситы хотят мира

В середине марта США начали массированные удары по хуситам в Йемене в ответ на их нападения на суда в Красном море.

"Хуситы хотят мира, потому что они подверглись сильным ударам. Хуситы умирают за мир. Они не хотят этого... Они сбивали корабли. В Суэцком канале проходят только около 20% судов. Остальные вынуждены искать обходные пути, что занимает недели, и это серьезно сказывается на торговле. Но хуситы понесли большие потери и хотят договориться о мире", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 15 марта лидер США приказал своей армии наносить мощные удары по хуситам в Йемене.

Впоследствии хуситы сообщили об атаке на американский авианосец Harry Truman. Это стало ответом на удары Штатов.