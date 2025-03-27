Хуситы хотят мира после ударов США — заявление Трампа

Трамп заявил, что хуситы хотят мира после атак США
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после ударов хуситы хотят мира. По его словам, они понесли большие потери.
Об этом сообщает Fox News.
Хуситы хотят мира
В середине марта США начали массированные удары по хуситам в Йемене в ответ на их нападения на суда в Красном море.
"Хуситы хотят мира, потому что они подверглись сильным ударам. Хуситы умирают за мир. Они не хотят этого... Они сбивали корабли. В Суэцком канале проходят только около 20% судов. Остальные вынуждены искать обходные пути, что занимает недели, и это серьезно сказывается на торговле. Но хуситы понесли большие потери и хотят договориться о мире", — подчеркнул Трамп.
Напомним, 15 марта лидер США приказал своей армии наносить мощные удары по хуситам в Йемене.
Впоследствии хуситы сообщили об атаке на американский авианосец Harry Truman. Это стало ответом на удары Штатов.
Читайте Новини.LIVE!