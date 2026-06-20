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Головна Новини дня Трамп заявив, що G8 могла б запобігти війні РФ проти України

Трамп заявив, що G8 могла б запобігти війні РФ проти України

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 10:42
Трамп заявив, що збереження G8 могло б запобігти війні в Україні
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що збереження G8 могло б запобігти війні Росії проти України. За його словами, 44-й президент Штатів Барак Обама не хотів там бачити російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Дональд Трамп сказав, згадуючи вечерю у Версалі після саміту G7, яку організував президент Франції Емманюель Макрон, передає Новини.LIVE.

Збереження G8

Трамп каже, що під час вечері були важливі люди з Європи та інші. Він назвав Версаль одним із найвеличніших місць у світі та похвалив Макрона за організацію саміту. 

Водночас він висловив думку, що формат G8 за участі Росії був більш ефективним, ніж G7.

"Можливо, не було б війни між Росією та Україною, якби її залишили. Але Обама не хотів бачити Путіна там, можливо, ще один чи два лідери теж. Вони хотіли, щоб Путін пішов", — додав він.

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Росію виключили з G8 у березні 2014 року після збройної агресії та незаконної анексії Криму. У відповідь на порушення суверенітету й територіальної цілісності України лідери інших країн-учасниць бойкотували запланований саміт у Сочі та повернулися до формату G7.

Як писали Новини.LIVE, Макрон зазначив, що Трамп раніше був переконаний у поразці України у війні, однак згодом переглянув свою позицію.

А прем’єр Канади Марк Карні заявив, що позиція Трампа щодо війни в Україні суттєво змінилася. За його словами, американський лідер почав більш реалістично оцінювати ситуацію на фронті. 

Іванка Трамп Росія G8
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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