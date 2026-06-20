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Главная Новости дня Трамп заявил, что G8 могла бы предотвратить войну РФ против Украины

Трамп заявил, что G8 могла бы предотвратить войну РФ против Украины

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 10:42
Трамп заявил, что сохранение G8 могло бы предотвратить войну в Украине
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сохранение G8 могло бы предотвратить войну России против Украины. По его словам, 44-й президент США Барак Обама не хотел видеть там российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Дональд Трамп сказал, вспоминая ужин в Версале после саммита G7, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Новини.LIVE.

Сохранение G8

Трамп говорит, что во время ужина присутствовали важные люди из Европы и другие. Он назвал Версаль одним из величайших мест в мире и похвалил Макрона за организацию саммита.

В то же время он высказал мнение, что формат G8 с участием России был более эффективным, чем G7.

"Возможно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы ее оставили. Но Обама не хотел видеть Путина там, возможно, ещё один или два лидера тоже. Они хотели, чтобы Путин ушел", — добавил он.

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Россию исключили из G8 в марте 2014 года после вооруженной агрессии и незаконной аннексии Крыма. В ответ на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины лидеры других стран-участниц бойкотировали запланированный саммит в Сочи и вернулись к формату G7.

Как писали Новини.LIVE, Макрон отметил, что Трамп ранее был убежден в поражении Украины в войне, однако впоследствии пересмотрел свою позицию.

А премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция Трампа в отношении войны в Украине существенно изменилась. По его словам, американский лидер начал более реалистично оценивать ситуацию на фронте.

Иванка Трамп Россия G8
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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