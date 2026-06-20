Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сохранение G8 могло бы предотвратить войну России против Украины. По его словам, 44-й президент США Барак Обама не хотел видеть там российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Дональд Трамп сказал, вспоминая ужин в Версале после саммита G7, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Новини.LIVE.

Сохранение G8

Трамп говорит, что во время ужина присутствовали важные люди из Европы и другие. Он назвал Версаль одним из величайших мест в мире и похвалил Макрона за организацию саммита.

В то же время он высказал мнение, что формат G8 с участием России был более эффективным, чем G7.

"Возможно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы ее оставили. Но Обама не хотел видеть Путина там, возможно, ещё один или два лидера тоже. Они хотели, чтобы Путин ушел", — добавил он.

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Россию исключили из G8 в марте 2014 года после вооруженной агрессии и незаконной аннексии Крыма. В ответ на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины лидеры других стран-участниц бойкотировали запланированный саммит в Сочи и вернулись к формату G7.

Как писали Новини.LIVE, Макрон отметил, что Трамп ранее был убежден в поражении Украины в войне, однако впоследствии пересмотрел свою позицию.

А премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция Трампа в отношении войны в Украине существенно изменилась. По его словам, американский лидер начал более реалистично оценивать ситуацию на фронте.