Трамп заявив про прогрес у врегулюванні війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 21 травня, президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою у Білому домі. Він поділився деталями останніх дипломатичних зусиль щодо війни в Україні.

Про це повідомляє канал "Donald Trump українською".

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За його словами, ключовим моментом стала розмова з Володимиром Путіним, яка, як запевнив Трамп, принесла "великий прогрес" у питанні врегулювання конфлікту.

Рамафоса, прибувши до Вашингтона, заявив, що прагне обговорити, зокрема, мирні ініціативи щодо України, і висловив сподівання на підтримку Сполучених Штатів у цьому питанні.

Трамп, у свою чергу, наголосив, що американська сторона вже веде активну комунікацію як з Москвою, так і з Києвом.

Нагадаємо, що під час цієї ж зустрічі Дональд Трамп розповів історію, яка пов'язана із українським лідером Володимиром Зеленським під час його візиту у ПАР.

Раніше стало відомо, що представники західної преси вважають, що Дональд Трамп дистанціювався від миротворчої ролі у конфлікті між Україною та Росією.