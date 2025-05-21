Трамп заявил о прогрессе в урегулировании войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 21 мая, президент США Дональд Трамп встретился с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Белом доме. Он поделился деталями последних дипломатических усилий по войне в Украине.

Об этом сообщает канал "Donald Trump українською".

Реклама

Читайте также:

Что Трамп сказал о попытках урегулировать войну в Украине

По его словам, ключевым моментом стал разговор с Владимиром Путиным, который, как заверил Трамп, принес "большой прогресс" в вопросе урегулирования конфликта.

Рамафоса, прибыв в Вашингтон, заявил, что стремится обсудить, в частности, мирные инициативы по Украине, и выразил надежду на поддержку Соединенных Штатов в этом вопросе.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что американская сторона уже ведет активную коммуникацию как с Москвой, так и с Киевом.

Напомним, что во время этой же встречи Дональд Трамп рассказал историю, которая связана с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в ЮАР.

Ранее стало известно, что представители западной прессы считают, что Дональд Трамп дистанцировался от миротворческой роли в конфликте между Украиной и Россией.