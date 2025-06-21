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Головна Новини дня Трамп заявив про припинення війни — про які країни йдеться

Трамп заявив про припинення війни — про які країни йдеться

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Дата публікації: 21 червня 2025 08:13
Трамп домігся припинення війни між ДР Конго і Раудою
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Ключові моменти Припинення війни між ДР Конго і Республікою Руанда

Президент США Дональд Трамп заявив, що поклав край жорстокому кровопролиттю між Демократичною Республікою Конго і Республікою Руанда. За його словами, у Вашингтоні відбудеться підписання мирного договору.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social

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Припинення війни між ДР Конго і Республікою Руанда

"Я дуже радий повідомити, що разом із державним секретарем Марко Рубіо мені вдалося укласти договір між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда в їхній війні, яка була відома жорстоким кровопролиттям і смертями, яких було навіть більше, ніж у більшості інших війн, і яка тривала десятиліттями", — написав Трамп.

Він додав, що наступного тижня сторони повинні підписати мирний договір у Вашингтоні. За словами американського президента, це буде "великим днем для Африки і всього світу". 

"Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, за припинення війни між Індією і Пакистаном, між Сербією і Косово, я не отримаю Нобелівську премію за збереження миру між Єгиптом і Ефіопією, і я не отримаю її за реалізацію Угод Авраама на Близькому Сході! Ні, я не отримаю Нобелівську премію, що б я не робив, включно з Росією/Україною та Ізраїлем/Іраном, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо", — підсумував американський президент.

Нагадаємо, раніше у Білому домі назвали Трампа найголовнішим миротворцем. Попри те, що він використовує підхід "мир через силу", він все ж  готовий використовувати всі можливості для дипломатичного врегулювання. 

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп може рішитись вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю. Поки що така ідея не офіційна, але має суто технічне підґрунтя.

США Конго Руанда Дональд Трамп війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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