Трамп добился прекращения войны между ДР Конго и Раудой

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что положил конец жестокому кровопролитию между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда. По его словам, в Вашингтоне состоится подписание мирного договора.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

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"Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, которых было даже больше, чем в большинстве других войн, и которая длилась десятилетиями", — написал Трамп.

Он добавил, что на следующей неделе стороны должны подписать мирный договор в Вашингтоне. По словам американского президента, это будет "великим днем для Африки и всего мира".

"Я не получу Нобелевскую премию мира за это, за прекращение войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией, и я не получу ее за реализацию Соглашений Авраама на Ближнем Востоке! Нет, я не получу Нобелевскую премию, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно", — подытожил американский президент.

Напомним, ранее в Белом доме назвали Трампа главным миротворцем. Несмотря на то, что он использует подход "мир через силу", он все же готов использовать все возможности для дипломатического урегулирования.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп может решиться ударить по Ирану тактическим ядерным оружием. Пока такая идея не официальная, но имеет чисто техническую основу.