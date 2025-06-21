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Трамп заявил о прекращении войны — о каких странах идет речь

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Дата публикации 21 июня 2025 08:13
Трамп добился прекращения войны между ДР Конго и Раудой
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Ключові моменти Прекращение войны между ДР Конго и Республикой Руанда

Президент США Дональд Трамп заявил, что положил конец жестокому кровопролитию между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда. По его словам, в Вашингтоне состоится подписание мирного договора.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

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Прекращение войны между ДР Конго и Республикой Руанда

"Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, которых было даже больше, чем в большинстве других войн, и которая длилась десятилетиями", — написал Трамп.

Он добавил, что на следующей неделе стороны должны подписать мирный договор в Вашингтоне. По словам американского президента, это будет "великим днем для Африки и всего мира".

"Я не получу Нобелевскую премию мира за это, за прекращение войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией, и я не получу ее за реализацию Соглашений Авраама на Ближнем Востоке! Нет, я не получу Нобелевскую премию, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно", — подытожил американский президент.

Напомним, ранее в Белом доме назвали Трампа главным миротворцем. Несмотря на то, что он использует подход "мир через силу", он все же готов использовать все возможности для дипломатического урегулирования.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп может решиться ударить по Ирану тактическим ядерным оружием. Пока такая идея не официальная, но имеет чисто техническую основу.

США Конго Руанда Дональд Трамп війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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