Трамп підписав указ про заборону в'їзду до США громадянам 12 країн світу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд на територію США громадянам 12 країн. Указ підписано в рамках впровадження заходів щодо боротьби з тероризмом і нелегальною міграцією.

Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.

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Згідно з інформацією на сайті, до забороненого списку потрапили запізнення з: Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, частково обмежено в'їзд для громадян Бургунди, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леона, Того, Туркменістану та Венесуели.

"Ми відновимо заборону на поїздки для окремих громадян, і не дозволимо радикальним ісламським терористам в'їжджати до нашої країни, це рішення вже було підтримано Верховним судом", — цитує Білий дім Дональда Трампа.

Обмеження вводяться з метою нацбезпеки США. Серед причин таких заходів - високий рівень прострочення віз, брак співпраці в обміні інформацією про особу та загрози, значна присутність терористів у низці країн або участь країн у спонсорстві тероризму, тощо.

Водночас будуть зроблені винятки для законних постійних резидентів, власників наявних віз, а також певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп попередив про загрозу економічного краху для Сполучених Штатів. Він заявив, що така загроза буде, якщо судді заблокують введені ним мита проти інших країн.

Також ми писали, що Трамп звинуватив трьох суддів, які тимчасово зупинили тарифи — у зраді.