Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран мира

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд территорию США гражданам 12 стран. Указ подписан в рамках внедрения мер по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

Реклама

Читайте также:

Трамп запретил въезжать в Америку гражданам сразу 12 стран

Согласно информации на сайте, в запретный список попали опоздание из: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, частично ограничен въезд для граждан Бургунды, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леона, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

"Мы восстановим запрет на поездки для отдельных граждан, и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну, это решение уже было поддержано Верховным судом", — цитирует Белый дом Дональда Трампа.

Ограничения вводятся в целях нацбезопасности США. Среди причин таких мер — высокий уровень просрочки виз, нехватка сотрудничества в обмене информации о личности и угрозах, значительное присутствие террористов в ряде стран или участие стран в спонсорстве терроризма, и тому подобные вещи.

В то же время будут сделаны исключения для законных постоянных резидентов, владельцев существующих виз, а также определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

Напомним, на прошлой неделе Трамп предупредил об угрозе экономического краха для Соединенных Штатов. Он заявил, что такая угроза будет, если судьи заблокируют введенные им пошлины против других стран.

Также мы писали, что Трамп обвинил трех судей, которые временно остановили тарифы — в предательстве.