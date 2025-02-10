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Трамп заборонив карбувати нові монети — що буде з центами

10 лютого 2025 16:31
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Монети номіналом 1 цент більше не карбуватимуть у США — Дональд Трамп видав указ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів припинити випуск монет номіналом 1 цент. Витрати на виробництво пенні перевищують їхню реальну вартість.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" у понеділок, 10 лютого.

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Трамп оголосив про припинення виробництва пенні, назвавши це марнотратством бюджетних коштів.

"Занадто довго Сполучені Штати карбували пенні, які буквально коштують нам понад 2 центи. Це велика марнотратність. Я доручив своєму міністру фінансів припинити виробництво нових пенні. Давайте викорінимо марнотратство з бюджету нашої великої нації, навіть якщо це по одному пенні за раз", — зазначив президент США.

Додамо, що наприкінці січня у Департаменті державної ефективності (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, повідомили, що собівартість виготовлення кожної монети номіналом 1 цент становить близько 3 центів.

У відомстві зазначили, що у 2023 фінансовому році Монетний двір США випустив понад 4,5 мільярда пенні, що становило близько 40% від загального обсягу всіх карбованих монет. Загальні витрати на це перевищили 179 мільйонів доларів платників податків.

Трамп про монети в 1 цент
Повідомлення у Telegram-каналі "Donald Trump українською"

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, пообіцявши розкрити деталі пізніше. Також глава Білого дому заявив намір придбати ще один регіон.

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