Монеты номиналом 1 цент больше не будут чеканить в США — Дональд Трамп издал указ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов прекратить выпуск монет номиналом 1 цент. Расходы на производство пенни превышают их реальную стоимость.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском " в понедельник, 10 февраля.

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Трамп объявил о прекращении чеканки пенни, назвав это расточительством бюджетных средств.

"Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоят нам более 2 центов. Это большая расточительность. Я поручил своему министру финансов прекратить производство новых пенни. Давайте искореним расточительство из бюджета нашей великой нации, даже если это по одному пенни за раз", — отметил президент США.

Добавим, что в конце января в Департаменте государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, сообщили, что себестоимость изготовления каждой монеты номиналом 1 цент составляет около 3 центов.

В ведомстве отметили, что в 2023 финансовом году Монетный двор США выпустил более 4,5 миллиарда пенни, что составило около 40% от общего объема всех чеканенных монет. Общие расходы на это превысили 179 миллионов долларов налогоплательщиков.

Сообщение в Telegram-канале "Donald Trump на украинском"

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 25% пошлинах на импорт стали и алюминия, пообещав раскрыть детали позже. Также глава Белого дома заявил о намерении приобрести еще один регион.