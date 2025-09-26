Дональд і Меланія Трамп посварилися перед камерами — відео

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа та його дружину Меланію заскочили за сваркою на борту гелікоптера Marine One. Подружжя емоційно говорило одне з одним дорогою до Білого дому.

Про це пише видання Daily Mail.

Трампа з дружиною заскочили за сваркою

Відео було зняте у середу ввечері, коли подружжя поверталося з Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Дональд та Меланія сиділи навпроти одне одного та емоційно щось обговорювали.

У якийсь момент президент вказав пальцем на дружину, після чого вона різко йому відповіла та відвернулася.

Після прибуття до Вашингтону, подружжя спустилося із трапа гелікоптера і, взявшись за руки, попрямувало до Білого дому.

Думки користувачів у соцмережах розділилися — одні коментують це як конфлікт, інші припускають, що це була лише емоційна розмова.

Зазначимо, що стосунки між Дональдом та Меланією Трамп часто викликають суперечливі коментарі у публіки. Водночас президент США заявляв, що дружина розділяє його позицію, а він вважає її "дуже розумною".

Нагадаємо схожий конфлікт також стався із президентом Франції Емманюелем Макроном — його дружина дала йому ляпаса та відштовхнула від себе у літаку під час візиту до В'єтнаму.