Главная Новости дня Трамп с женой устроили ссору на борту вертолета — видео

Трамп с женой устроили ссору на борту вертолета — видео

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 11:52
Дональд и Мелания Трамп поссорились перед камерами — видео
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа и его жену Меланию застали за ссорой на борту вертолета Marine One. Супруги эмоционально говорили друг с другом по дороге в Белый дом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также:

Трампа с женой застали за ссорой

Видео было снято в среду вечером, когда супруги возвращались с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Дональд и Мелания сидели напротив друг друга и эмоционально что-то обсуждали.

В какой-то момент президент указал пальцем на жену, после чего она резко ему ответила и отвернулась.

По прибытии в Вашингтон, супруги спустились с трапа вертолета и, взявшись за руки, направились к Белому дому.

Мнения пользователей в соцсетях разделились — одни комментируют это как конфликт, другие предполагают, что это был лишь эмоциональный разговор.

Отметим, что отношения между Дональдом и Меланией Трамп часто вызывают противоречивые комментарии у публики. В то же время, президент США заявлял, что жена разделяет его позицию, а он считает ее "очень умной".

Напомним похожий конфликт также произошел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном — его жена дала ему пощечину и оттолкнула от себя в самолете во время визита во Вьетнам.

США скандал брак Дональд Трамп Мелания Трамп
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
