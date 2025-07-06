У Техасі запроваджено режим надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У неділю, 6 липня, Президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у Техасі. Цей крок спричинений масштабною повінню у цьому штаті.

Про це очільник Білого дому написав у Truth Social.

Реклама

Читайте також:

У Техасі запроваджено надзвичайний стан — що відомо

У неділю, 6 липня, Президент США Дональд Трамп підписав декларацію про надзвичайний стан у Техасі через потужну повінь. Лідер Америки зазначив, що стихійне лихо спричинило багато смертей. Крім того, за його словами, через масштабну повінь багато людей зникли безвісти.

"Я щойно підписав декларацію про масштабну катастрофу в окрузі Керр, штат Техас, щоб гарантувати, що наші відважні служби швидкого реагування негайно отримають необхідні ресурси. Ці сім'ї переживають неймовірну трагедію, багато людей загинуло, багато з них досі вважаються зниклими безвісти. Боже, благослови сім'ї. І Боже, благослови Техас!" — написав Трамп.

Водночас він додав, що його адміністрація продовжує тісно співпрацювати з державними та місцевими лідерами. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці разом з губернатором Грегом Ебботтом, який докладає всіх зусиль, щоб допомогти жителям свого великого штату.

За даними Трампа, Берегова охорона США разом з державними службами швидкого реагування вже врятувала понад 850 життів.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що Зеленський висловив співчуття Трампу та усьому американському народу через смертоносні повені, які накрили Техас.

Раніше ми інформували, що Техас накрила сильна злива. Внаслідок негоди загинули 24 людини.