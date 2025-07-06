В Техасе введен режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В воскресенье, 6 июля, Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Техасе. Этот шаг вызван масштабным наводнением в этом штате.

Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

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В воскресенье, 6 июля, Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайном положении в Техасе из-за мощного наводнения. Лидер Америки отметил, что стихийное бедствие повлекло много смертей. Кроме того, по его словам, из-за масштабного наводнения многие люди пропали без вести.

"Я только что подписал декларацию о масштабной катастрофе в округе Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные службы быстрого реагирования немедленно получат необходимые ресурсы. Эти семьи переживают невероятную трагедию, многие люди погибли, многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести. Боже, благослови семьи. И Боже, благослови Техас!" — написал Трамп.

В то же время он добавил, что его администрация продолжает тесно сотрудничать с государственными и местными лидерами. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм вчера была на месте вместе с губернатором Грегом Эбботтом, который прилагает все усилия, чтобы помочь жителям своего большого штата.

По данным Трампа, Береговая охрана США вместе с государственными службами быстрого реагирования уже спасла более 850 жизней.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Напомним, что Зеленский выразил соболезнования Трампу и всему американскому народу из-за смертоносных наводнений, которые накрыли Техас.

Ранее мы информировали, что Техас накрыл сильный ливень. В результате непогоды погибли 24 человека.