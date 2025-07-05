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Головна Новини дня Зеленський відреагував на смертоносні повені у США

Зеленський відреагував на смертоносні повені у США

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 21:44
Повені у Техасі 5 липня — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття очільнику США Дональду Трампу та усьому американському народу через смертоносні повені, які накрили Техас. Він також побажав сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим.

Про це Володимир Зеленський написав в Х 5 липня. 

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"Наші співчуття Президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха", — написав Зеленський.

Він висловив сподівання, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, якнайшвидше повернуться до безпечного місця.

Також президент України побажав сил рятувальникам і найшвидшого відновлення постраждалим. 

Повені в Техасі 5 липня
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 5 липня Техас накрила сильна злива. Внаслідок негоди загинули 24 людини. Також є багато тих, хто вважається зниклими безвісти.

Крім того, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до легких травм у людей.

Володимир Зеленський погода США стихійне лихо повінь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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