Повені у Техасі 5 липня — реакція Зеленського

Зеленський відреагував на смертоносні повені у США
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття очільнику США Дональду Трампу та усьому американському народу через смертоносні повені, які накрили Техас. Він також побажав сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим.
Про це Володимир Зеленський написав в Х 5 липня.
Реакція Зеленського на повені у Техасі
"Наші співчуття Президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха", — написав Зеленський.
Він висловив сподівання, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, якнайшвидше повернуться до безпечного місця.
Також президент України побажав сил рятувальникам і найшвидшого відновлення постраждалим.
Нагадаємо, 5 липня Техас накрила сильна злива. Внаслідок негоди загинули 24 людини. Також є багато тих, хто вважається зниклими безвісти.
Крім того, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до легких травм у людей.
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