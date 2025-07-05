Наводнения в Техасе 5 июля — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования главе США Дональду Трампу и всему американскому народу из-за смертоносных наводнений, которые накрыли Техас. Он также пожелал сил отважным спасателям и скорейшего восстановления пострадавшим.

Об этом Владимир Зеленский написал в Х 5 июля.

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"Наши соболезнования Президенту США, американскому народу и всем жителям Техаса, которые пострадали от ужасных, смертоносных наводнений. Сочувствуем семьям более двух десятков погибших, а также всем американским общинам, которые пострадали от этого стихийного бедствия", — написал Зеленский.

Он выразил надежду, что пропавшие, в частности дети из летнего лагеря, как можно быстрее вернутся в безопасное место.

Также президент Украины пожелал сил спасателям и скорейшего восстановления пострадавшим.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 5 июля Техас накрыл сильный ливень. В результате непогоды погибли 24 человека. Также есть много тех, кто считается пропавшими без вести.

Кроме того, недавно в США произошел "танцующий" смерч. Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и привела к легким травмам у людей.