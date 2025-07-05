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Головна Новини дня Техас накрила сильна злива — через негоду є загиблі та зниклі

Техас накрила сильна злива — через негоду є загиблі та зниклі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 14:01
Потужна негода накрила Техас — повінь вбила понад 20 людей
Наслідки негоди. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

У Техаському районі Гілл-Кантрі випала місячна норма дощів. Внаслідок негоди загинули 24 людини. Крім того, є багато тих, хто вважається зниклими безвісти.

Про це повідомляє AP News у суботу, 5 липня.

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Наразі щонайменше 23 дівчини з літнього табору Camp Mystic вважаються зниклими. Їх шукають рятувальники на човнах та гелікоптерах. Загалом у таборі уздовж річки Гуадалупе було 750 дівчат.

Відомо, що у центральному окрузі Керр за ніч випало щонайменше 25 сантиметрів дощу.

Шериф округу Ларрі Лейта заявив, що загинули 24 особи. За даними місцевої влади, вдалося врятувати 237 людей, із них 167 були евакуйовані гелікоптерами.

За словами офіційних осіб, кількість загиблих може зрости. Наразі рятувальні операції тривають. Влада намагається ідентифікувати загиблих.

Потужний дощ в Техасі
Наслідки негоди. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

Що каже метеоролог

Метеоролог Національної служби погоди з офісу в Остіні/Сан-Антоніо Боб Фоґарті зазначив, що датчик рівня річки у Ханті зафіксував підйом на 6,7 метра. Це сталося упродовж двох годин. Водночас датчик перестав працювати після фіксації 9 метрів.

Наслідки негоди в Техасі
Наслідки негоди. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

"Вода рухається так швидко, що ви не зрозумієте, наскільки все погано, поки вона вже не накриє вас", — додав Фоґарті.

Нагадаємо, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до легких травм у людей.

А сильна спека охопила Європу. Місцями температура повітря підвищилась до +42 °C.

США негода повінь дощ опади
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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