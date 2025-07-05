Потужна негода накрила Техас — повінь вбила понад 20 людей

Техас накрила сильна злива — через негоду є загиблі та зниклі
У Техаському районі Гілл-Кантрі випала місячна норма дощів. Внаслідок негоди загинули 24 людини. Крім того, є багато тих, хто вважається зниклими безвісти.
Про це повідомляє AP News у суботу, 5 липня.
At least 24 dead and more than 20 children missing from camp in #Texas flooding.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/zfgSA7BeVP— UAE BARQ (@UAE_BARQ_EN) July 5, 2025
Негода в Техасі
Наразі щонайменше 23 дівчини з літнього табору Camp Mystic вважаються зниклими. Їх шукають рятувальники на човнах та гелікоптерах. Загалом у таборі уздовж річки Гуадалупе було 750 дівчат.
Crazy Texas storm looks like a hurricane: Multiple people are dead after catastrophic flash flooding in Central Texas. The Guadalupe River crested its banks in the middle of the night and is inundating small, rural communities.— Alex Jones (@RealAlexJones) July 4, 2025
Areas include Kerrville, Center Point, Ingram,… pic.twitter.com/YDzSzjAjHE
Відомо, що у центральному окрузі Керр за ніч випало щонайменше 25 сантиметрів дощу.
Шериф округу Ларрі Лейта заявив, що загинули 24 особи. За даними місцевої влади, вдалося врятувати 237 людей, із них 167 були евакуйовані гелікоптерами.
🚨Life-Threatening Flood— Globe Alerts (@Globe_Alerts) July 4, 2025
📍 Kerrville, Texas
📍Guadalupe River
The Guadalupe River in Kerrville, Texas, is experiencing catastrophic flooding this morning, reaching the second-highest level on record and surpassing the devastating 1987 flood.
The River surged to a reported 34… pic.twitter.com/RdbZtmgg58
За словами офіційних осіб, кількість загиблих може зрости. Наразі рятувальні операції тривають. Влада намагається ідентифікувати загиблих.
Що каже метеоролог
Метеоролог Національної служби погоди з офісу в Остіні/Сан-Антоніо Боб Фоґарті зазначив, що датчик рівня річки у Ханті зафіксував підйом на 6,7 метра. Це сталося упродовж двох годин. Водночас датчик перестав працювати після фіксації 9 метрів.
"Вода рухається так швидко, що ви не зрозумієте, наскільки все погано, поки вона вже не накриє вас", — додав Фоґарті.
Нагадаємо, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до легких травм у людей.
А сильна спека охопила Європу. Місцями температура повітря підвищилась до +42 °C.
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