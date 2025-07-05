Мощная непогода накрыла Техас — наводнение убило более 20 человек

Последствия непогоды. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

В Техасском районе Гилл-Кантри выпала месячная норма дождей. В результате непогоды погибли 24 человека. Кроме того, есть много тех, кто считается пропавшими без вести.

Об этом сообщает AP News в субботу, 5 июля.

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По меньшей мере 24 погибших и более 20 детей пропали без вести из лагеря в #Texas flooding.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/zfgSA7BeVP - UAE BARQ (@UAE_BARQ_EN) 5 июля 2025 г .

Непогода в Техасе

Сейчас по меньшей мере 23 девочки из летнего лагеря Camp Mystic считаются пропавшими. Их ищут спасатели на лодках и вертолетах. Всего в лагере вдоль реки Гуадалупе было 750 девочек.

Сумасшедший техасский шторм похож на ураган: несколько человек погибли после катастрофического наводнения в Центральном Техасе. Река Гуадалупе вышла из берегов посреди ночи и затопила небольшие сельские населенные пункты.



В число районов входят Керрвилл, Центр-Пойнт, Инграм,... pic.twitter.com/YDzSzjAjHE - Alex Jones (@RealAlexJones) 4 июля 2025 г.

Известно, что в центральном округе Керр за ночь выпало не менее 25 сантиметров дождя.

Шериф округа Ларри Лейта заявил, что погибли 24 человека. По данным местных властей, удалось спасти 237 человек, из них 167 были эвакуированы вертолетами.

🚨Угрожающее жизни наводнение

Керрвилл, Техас

Река Гуадалупе



Река Гуадалупе в Керрвилле, штат Техас, сегодня утром переживает катастрофическое наводнение, достигнув второго по величине уровня за всю историю и превзойдя разрушительное наводнение 1987 года.



Река всплеснула до, как сообщается, 34... pic.twitter.com/RdbZtmgg58 - Globe Alerts (@Globe_Alerts) 4 июля 2025 г .

По словам официальных лиц, количество погибших может возрасти. Сейчас спасательные операции продолжаются. Власти пытаются идентифицировать погибших.

Последствия непогоды. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

Что говорит метеоролог

Метеоролог Национальной службы погоды из офиса в Остине/Сан-Антонио Боб Фогарти отметил, что датчик уровня реки в Ханте зафиксировал подъем на 6,7 метра. Это произошло в течение двух часов. В то же время датчик перестал работать после фиксации 9 метров.

Последствия непогоды. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

"Вода движется так быстро, что вы не поймете, насколько все плохо, пока она уже не накроет вас", — добавил Фогарти.

Напомним, недавно в США произошел "танцующий" смерч. Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и привела к легким травмам у людей.

А сильная жара охватила Европу. Местами температура воздуха повысилась до +42 °C.