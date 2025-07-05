Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Техас накрыл ливень — из-за непогоды есть погибшие и пропавшие

Техас накрыл ливень — из-за непогоды есть погибшие и пропавшие

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 14:01
Мощная непогода накрыла Техас — наводнение убило более 20 человек
Последствия непогоды. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

В Техасском районе Гилл-Кантри выпала месячная норма дождей. В результате непогоды погибли 24 человека. Кроме того, есть много тех, кто считается пропавшими без вести.

Об этом сообщает AP News в субботу, 5 июля.

Реклама
Читайте также:

Непогода в Техасе

Сейчас по меньшей мере 23 девочки из летнего лагеря Camp Mystic считаются пропавшими. Их ищут спасатели на лодках и вертолетах. Всего в лагере вдоль реки Гуадалупе было 750 девочек.

Известно, что в центральном округе Керр за ночь выпало не менее 25 сантиметров дождя.

Шериф округа Ларри Лейта заявил, что погибли 24 человека. По данным местных властей, удалось спасти 237 человек, из них 167 были эвакуированы вертолетами.

По словам официальных лиц, количество погибших может возрасти. Сейчас спасательные операции продолжаются. Власти пытаются идентифицировать погибших.

Потужний дощ в Техасі
Последствия непогоды. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

Что говорит метеоролог

Метеоролог Национальной службы погоды из офиса в Остине/Сан-Антонио Боб Фогарти отметил, что датчик уровня реки в Ханте зафиксировал подъем на 6,7 метра. Это произошло в течение двух часов. В то же время датчик перестал работать после фиксации 9 метров.

Наслідки негоди в Техасі
Последствия непогоды. Фото: Patrick Keely/via REUTERS

"Вода движется так быстро, что вы не поймете, насколько все плохо, пока она уже не накроет вас", — добавил Фогарти.

Напомним, недавно в США произошел "танцующий" смерч. Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и привела к легким травмам у людей.

А сильная жара охватила Европу. Местами температура воздуха повысилась до +42 °C.

США непогода наводнение дождь осадки
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации