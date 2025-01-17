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Трамп вступить на посаду президента маючи великий борг, — CBS

17 січня 2025 04:55
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Борг Трампа перевищив 500 млн доларів США
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: The Washington Post
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Напередодні 2025 року, колосальний борг обраного президента США Дональда Трампа та співвідповідачів у його цивільній справі щодо шахрайства в Нью-Йорку сягнув нової позначки. Через відсотки сума перевищила 500 млн доларів.

Про це повідомляє CBS News.

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Як пише ЗМІ, Трампу, двом його синам і колишньому керівники його компанії в лютому 2024 року було наказано виплатити 364 млн доларів "нечесно отриманих доходів" і ще мільйони відсотків за минулі роки. Сума, яка тоді становила 464 млн доларів, продовжувала збільшуватися на понад ніж 114 тисяч доларів на день.

"Рішення перебуває на апеляції", — йдеться в публікації CBS.

Тим часом прессекретар генпрокурора Нью-Йорка Летиція Джеймс підтвердила, що 29 грудня загальна сума перевищила 500 млн доларів, а в четвер, 16 січня, вона склала понад 502 млн доларів.

Трамп у свою чергу, який особисто мав би виплатити близько 490 млн доларів із цієї суми, розраховує на відстрочку від суду першого департаменту апеляційної палати Нью-Йорка середнього рівня.

CBS зазначає, що поки відповідачі очікують на рішення колегії, яке має бути ухвалене на початку цього року, інтерес до справи продовжує зростати. Також видання додало, що суд зазвичай публікує свої висновки вранці у вівторок і четвер, однак справа Трампа не була серед тих, які були опубліковані 16 січня.

Це означає, що Трамп, імовірно, буде приведений до присяги як президент у понеділок із боргом перед штатом Нью-Йорк, що перевищує сумарні запропоновані бюджети на 2025 рік для шостого та сьомого за величиною міст штату — Олбані та Нью-Рошелл.

Нагадаємо, днями спецпрокурор США Джек Сміт заявив, що Трамп під час виборів у 2020 році спробував сфальсифікувати результати. За його словами, він тиснув на законодавців і чиновників, щоб ті ігнорували підрахунок голосів.

Також ми писали про те, що нещодавно Джек Сміт подав відставку через прихід Трампа до влади. Як відомо, спецпрокурор США вів проти Трампа справу не тільки щодо спроби скасувати вибори 2020 року, а й щодо неналежного поводження із секретними документами.

США Дональд Трамп Нью-Йорк борги президент Америка

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