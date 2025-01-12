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Прокурор по делам против Трампа ушел в отставку, — Reuters

12 января 2025 16:28
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Прокурор Джек Смит, который выдвигал обвинения против Дональда Трампа, ушел в отставку
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: The New York Times
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Специальный прокурор США Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа за попытку отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащее обращение с секретными документами, подал в отставку. Это произошло на фоне подготовки Трампа к возвращению на пост президента.

Об этом пишет Reuters.

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Смит официально завершил свою работу 10 января, подав конфиденциальный финальный отчет. Он вел два из четырех уголовных расследований против Трампа, однако они были прекращены.

Верховный суд и назначенные Трампом судьи постановили, что бывших президентов нельзя преследовать за действия, совершенные на посту. После победы Трампа на выборах Смит прекратил дела, поскольку правила запрещают судебное преследование действующего президента.

Трамп, который критиковал Смита и называл его "сумасшедшим", приветствовал его отставку. Он заявил, что прокурор нанес вред многим людям и семьям. Отставка Смита была ожидаемой, ведь Трамп планировал уволить его после возвращения в должность.

Ранее в Нью-Йорке суд объявил приговор новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс. Политика освободили от ответственности.

Напомним, Конгресс США по результатам президентских выборов в ноябре 2024 года официально утвердил победу Дональда Трампа на пост президента.

США суд Дональд Трамп отставка прокуроры

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