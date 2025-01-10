Суд над Дональдом Трампом — оголошено вироку у справі про хабар порнозірці Стормі Деніелс

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У п'ятницю, 10 січня, у Нью-Йорку суд оголосив вирок новообраному президенту США Дональду Трампу у справі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніелс. Політика звільнили від відповідальності.

Про це повідомляє CNN.

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За інформацією ЗМІ, суддя Хуан Мерчан оголосив про безумовне звільнення Дональда Трампа за всіма 34 звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Це означає, що Трамп уникне не лише ув’язнення, але й будь-якого покарання, зокрема умовного терміну чи штрафу.

Під час оголошення вироку суддя наголосив, що розгляд справи відбувався за тими ж правилами та законами, що й будь-який інший судовий процес. Мерчан навіть побажав Трампу успіхів у разі його переобрання на другий президентський термін.

Сам Трамп, який брав участь у засіданні через відеозв’язок, назвав справу "невдачею для Нью-Йорка" та описав її як "жахливий досвід". Він також звинуватив прокурора у політичній упередженості, назвавши його "злочинцем".

Раніше ми писали, що суд США відмовився закривати справу Трампа про секретні документи. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Крім того, суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року.