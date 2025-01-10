Суд над Дональдом Трампом — оглашен приговор по делу о взятке порнозвезде Сторми Дэниелс

Трампу объявили приговор по делу актрисы из видео для взрослых
В пятницу, 10 января, в Нью-Йорке суд огласил приговор новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс. Политика освободили от ответственности.
Об этом сообщает CNN.
Решение суда по делу Трампа
По информации СМИ, судья Хуан Мерчан объявил о безусловном освобождении Дональда Трампа по всем 34 обвинениям в фальсификации деловой документации. Это означает, что Трамп избежит не только тюремного заключения, но и любого наказания, включая условный срок или штраф.
Во время оглашения приговора судья подчеркнул, что разбирательство проходило в соответствии с теми же правилами и законами, что и любой другой судебный процесс. Мерчан даже пожелал Трампу успехов в случае его переизбрания на второй президентский срок.
Сам Трамп, который участвовал в заседании через видеосвязь, назвал дело "провалом для Нью-Йорка" и описал его как "ужасный опыт". Он также обвинил прокурора в политической предвзятости, назвав его "преступником".
Ранее мы писали, что суд США отказался закрывать дело Трампа о секретных документах. Речь идет об определенных "коробках с документами", которые политик перевез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Кроме того, суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности по расходам из избирательного фонда во время его президентской кампании 2016 года.
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