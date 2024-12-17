Суд ухвалив рішення у справі Трампа і порнозірки

Трамп у залі суду. Фото: Polskie Radio

Суд у Нью-Йорку вчора, 16 грудня, відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року.

Про це пише Financial Times.

Читайте також:

Суд не скасував рішення по Трампу

Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє експрезидента від відповідальності. Адвокати Трампа заявили, що рішення про імунітет має поширюватися і на справу про хабарі.

В свою чергу, обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.

"Трамп, швидше за все, оскаржить це рішення і назвав порушені проти нього кримінальні справи політично вмотивованим полюванням на відьом", — йдеться в публікації.

У травні Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових записів. В процесі політик запропонував акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс 130 000 доларів, щоб та не розповіла про їхній зв'язок перед виборами 2016 року. Трамп цей зв'язок категорично заперечує.

Раніше ми писали, що суд США відмовився закривати справу Трампа про секретні документи. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Також новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року. Проте якщо останній того захоче.