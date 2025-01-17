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Трамп вступит в должность президента имея большой долг, — CBS

17 января 2025 04:55
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Долг Трампа превысил 500 млн долларов США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: The Washington Post
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Накануне 2025, колоссальный долг избранного президента США Дональда Трампа и соответчиков по его гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке достиг новой отметки. Из-за процентов сума превысила 500 млн долларов.

Об этом сообщает CBS News.

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Как пишет СМИ, Трампу, двум его сыновьям и бывшему руководители его компании в феврале 2024 года было предписано выплатить 364 млн долларов "нечестно полученных доходов" и еще миллионы процентов за прошлые годы. Сумма, которая тогда составляла 464 млн долларов, продолжала увеличиваться на более чем 114 тысяч долларов в день.

"Решение находится на апелляции", — говорится в публикации CBS.

Тем временем пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка Летиция Джеймс подтвердила ч что 29 декабря общая сумма превысила 500 млн долларов, а в четверг, 16 января, она составила более 502 млн долларов.

Трамп в свою очередь, который лично должен был бы выплатить около 490 млн долларов из этой суммы, рассчитывает на отсрочку от суда первого департамента апелляционной палаты Нью-Йорка среднего уровня.

CBS отмечает, что пока ответчики ожидают решения коллегии, которого должно быть принято в начале этого года, интерес к делу продолжает расти. Также издание добавило, что суд обычно публикует свои заключения по утрам во вторник и четверг, однако дело Трампа не было в числе тех, которые были опубликованы 16 января.

Это означает, что Трамп, вероятно, будет приведен к присяге в качестве президента в понедельник с долгом перед штатом Нью-Йорк, который превышает суммарные предложенные бюджеты на 2025 год для шестого и седьмого по величине городов штата — Олбани и Нью-Рошелл.

Напомним, на днях спецпрокурор США Джек Смит заявил, что Трамп во время выборов в 2020 году пытался сфальсифицировать результаты. По его словам, он давил на законодателей и чиновников, чтобы те игнорировали подсчет голосов.

Также мы писали о том, что недавно Джек Смит подал отставку из-за прихода Трампа к власти. Как известно, спецпрокурор США вел против Трампа дело не только по поводу попытки отменить выборы 2020 года, но и по ненадлежащему обращению с секретными документами.

США Дональд Трамп Нью-Йорк долги президент Америка

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