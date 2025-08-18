Відео
Головна Новини дня Трамп вкотре пообіцяв завершити війну в Україні

Трамп вкотре пообіцяв завершити війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:59
Завершення війни в Україні - Трамп зробив заяву
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп напередодні перемовин із президентом України Володимиром Зеленським нагадав про свої мирні зусилля із завершення військових конфліктів в усьому світі. І вкотре пообіцяв закінчити війну в Україні.

Про це він написав на Truth Social.

Читайте також:
скрін Трамп
Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

Заява Трампа щодо війни в Україні

Трамп розкритикував ЗМІ, які піддають сумніву його ефективність у спробах завершити війну в Україні і вкотре наголосив, що якби він був президентом США, то Росія не напала б на Україну у 2022 році.

"Я врегулював шість воєн за шість місяців, одну з них  можливу ядерну катастрофу, і все ж мені доводиться читати та слухати Wall Street Journal та багатьох інших, хто справді нічого не розуміє, які розповідають мені все, що я роблю неправильно в цьому російсько-українському питанні", — написав він.

Глава Білого дому наголосив, що точно знає, що робить і не потребує порад.

"Я тут лише для того, щоб зупинити це, а не продовжувати. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не могли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони "дурні" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють виправлення нинішньої катастрофи між Росією та Україною. Незважаючи на всіх моїх легковажних та дуже заздрісних критиків, я доведу це до кінця  я завжди це роблю!!!", — додав він.

Раніше ми писали, які умови для завершення війни назвав Путін.

Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

США Дональд Трамп президент війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
