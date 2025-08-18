Завершение войны в Украине - Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил о своих мирных усилиях по завершению военных конфликтов во всем мире. И в очередной раз пообещал закончить войну в Украине.

Об этом он написал на Truth Social.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Заявление Трампа относительно войны в Украине

Трамп раскритиковал СМИ, которые подвергают сомнению его эффективность в попытках завершить войну в Украине, и в очередной раз подчеркнул, что если бы он был президентом США, то Россия не напала бы на Украину в 2022 году.

"Я урегулировал шесть войн за шесть месяцев, одну из них — возможную ядерную катастрофу, и все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, которые рассказывают мне, что все, что я делаю, неправильно в этом российско-украинском вопросе", — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что точно знает, что делает и не нуждается в советах.

"Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не продолжать. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не могли ничего сделать, чтобы их остановить. Они "глупые" люди без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только затрудняют исправление нынешней катастрофы между Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я доведу это до конца — я всегда это делаю!!!" — добавил он.

Трамп поддержал позицию российского диктатора Владимира Путина в желании полностью захватить Донбасс.