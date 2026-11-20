Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп визнав, що укласти угоду з Китаєм і Росією про обмеження ядерних озброєнь буде непросто. Водночас він не планує відмовлятися від цієї ініціативи та продовжить працювати над нею.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

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Чому країнам складно домовитися про ядерне роззброєння

За словами Трампа, хоча Сі підтримує саму ідею обмеження ядерної зброї, домовитися про конкретне скорочення арсеналів буде складно. Американський президент пояснив, що країнам важко погодитися на відмову від значної частини власного озброєння. Він навів приклад скорочення арсеналу з чотирьох тисяч боєголовок удвічі та зазначив, що такий крок є психологічно складним.

Одним із головних завдань Трампа під час візиту до Китаю було започаткувати тристоронні переговори про контроль над ядерними озброєннями. Однак Пекін неохоче обговорює це питання, оскільки продовжує нарощувати власний ядерний потенціал, щоб скоротити відставання від США та Росії.

За даними видання, у 2023 році Китай мав приблизно 410 ядерних боєголовок, тоді як американський арсенал налічував близько 3708. Росія мала приблизно 5420 боєголовок і залишалася країною з найбільшим ядерним арсеналом у світі.

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Китай продовжує розширювати свої ядерні сили. За прогнозом Пентагону, до 2030 року кількість його оперативних боєголовок може перевищити тисячу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до повної ліквідації ядерної зброї у світі. Він наголосив, що держави мають докласти всіх зусиль, аби не допустити глобального конфлікту із застосуванням ядерних арсеналів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада Сі Цзіньпін, Дональд Трамп і Володимир Путін ухвалили спільну декларацію за підсумками тристоронньої зустрічі. У документі йдеться про реформування ООН, енергетичну співпрацю, ядерну безпеку та імунітет державних посадовців.