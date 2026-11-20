Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп признал, что заключить соглашение с Китаем и Россией об ограничении ядерных вооружений будет непросто. В то же время он не планирует отказываться от этой инициативы и продолжит работать над ней.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

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Почему странам сложно договориться о ядерном разоружении

По словам Трампа, хотя Си поддерживает саму идею ограничения ядерного оружия, договориться о конкретном сокращении арсеналов будет сложно. Американский президент пояснил, что странам трудно согласиться на отказ от значительной части собственного вооружения. Он привел пример сокращения арсенала из четырех тысяч боеголовок вдвое и отметил, что такой шаг является психологически сложным.

Одной из главных задач Трампа во время визита в Китай было начать трехсторонние переговоры о контроле над ядерным оружием. Однако Пекин неохотно обсуждает этот вопрос, поскольку продолжает наращивать собственный ядерный потенциал, чтобы сократить отставание от США и России.

По данным издания, в 2023 году Китай располагал примерно 410 ядерными боеголовками, тогда как американский арсенал насчитывал около 3708. Россия располагала примерно 5420 боеголовками и оставалась страной с крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

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Китай продолжает расширять свои ядерные силы. По прогнозу Пентагона, к 2030 году количество его оперативных боеголовок может превысить тысячу.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября лидер Китая Си Цзиньпин призвал к полной ликвидации ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что государства должны приложить все усилия, чтобы не допустить глобального конфликта с применением ядерного оружия.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин приняли совместную декларацию по итогам трехсторонней встречи. В документе речь идет о реформировании ООН, сотрудничестве в области энергетики, ядерной безопасности и иммунитете государственных должностных лиц.