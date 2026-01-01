Відео
Трамп виведе Нацгвардію з трьох міст США — яка причина

Трамп виведе Нацгвардію з трьох міст США — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 11:16
Трамп виведе Нацгвардію з Лос-Анджелеса, Чикаго і Портленда
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив про виведення Нацгвардії з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда. За його словами, федеральні сили повернуться, якщо рівень злочинності в цих містах зросте. 

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Виведення Нацгвардії з трьох міст США 

Трамп розповів, що розміщення військ у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Мемфісі та Портленді було необхідним для боротьби зі злочинністю та захисту федеральної власності й персоналу від протестувальників. Зараз ситуація змінилася, оскільки рівень злочинності значно знизився. 

"Ми виводимо Національну гвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда, попри те, що рівень злочинності значно знизився завдяки присутності цих чудових патріотів у цих містах, і тільки завдяки цьому факту. Ми повернемося, можливо, в зовсім іншому і сильнішому обличчі, коли рівень злочинності знову почне зростати — це лише питання часу", — сказав президент США. 

Агентство зазначило, що заява американського лідера прозвучало напередодні того, як федеральний апеляційний суд ухвалив, що його адміністрація має повернути сотні військовослужбовців Нацгвардії Каліфорнії під контроль губернатора Гевіна Ньюсома.

Крім того, Трамп намагався розмістити Нацгвардію в Іллінойсі, але 23 грудня Верховний суд США заблокував цю спробу. Це підірвало його юридичне обгрунтування відправки солдатів в інші штати. Суд заявив, що повноваження президента щодо встановлення федерального контролю над військами Нацгвардії, ймовірно, застосовуються тільки у "виняткових" обставинах.

Нагадаємо, раніше Трамп спрогнозував, коли запрацює мирна угода. За його словами, це стане відомо вже за кілька тижнів.

Також ми повідомляли, що президент США зібрався приїхати до Верховної Ради. Він хоче особисто звернутись до українських парламентарів. 

Карина Приходько - Редактор
