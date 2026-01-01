Трамп выведет Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда. По его словам, федеральные силы вернутся, если уровень преступности в этих городах возрастет.

Об этом сообщает Reuters.

Вывод Нацгвардии из трех городов США

Трамп рассказал, что размещение войск в Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Мемфисе и Портленде было необходимо для борьбы с преступностью и защиты федеральной собственности и персонала от протестующих. Сейчас ситуация изменилась, поскольку уровень преступности значительно снизился.

"Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, несмотря на то, что уровень преступности значительно снизился благодаря присутствию этих замечательных патриотов в этих городах, и только благодаря этому факту. Мы вернемся, возможно, в совершенно другом и более сильном лице, когда уровень преступности снова начнет расти — это лишь вопрос времени", — сказал президент США.

Агентство отметило, что заявление американского лидера прозвучало накануне того, как федеральный апелляционный суд постановил, что его администрация должна вернуть сотни военнослужащих Нацгвардии Калифорнии под контроль губернатора Гэвина Ньюсома.

Кроме того, Трамп пытался разместить Нацгвардию в Иллинойсе, но 23 декабря Верховный суд США заблокировал эту попытку. Это подорвало его юридическое обоснование отправки солдат в другие штаты. Суд заявил, что полномочия президента по установлению федерального контроля над войсками Нацгвардии, вероятно, применяются только в "исключительных" обстоятельствах.

