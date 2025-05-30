Президент США у сьогодні зустрінеться з Ілоном Маском у Білому домі й проведе спільну пресконференцію

Дональд Трамп та Ілон Маск на передвиборчому мітингу. Фото: росЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, о 20:30 за Києвом, він проведе спільну пресконференцію з Ілоном Маском. Трамп сказав, що зустріч присвячена останньому дню роботи Маска як держслужбовця.

Про це повідомляють протрампівські акаунти в соцмережі X з посиланням на заяву президента США у своїй соцмережі Truth Social.

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Повідомлення Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Захід відбудеться в Овальному кабінеті Білого дому і, як планується, стане своєрідним підсумком завершення 130 днів роботи Маска у держсекторі. Проте Трамп наголосив, що не прощається з Ілоном.

"Він завжди буде з нами, допомагатиме на кожному кроці. Ілон — чудовий! Побачимось в Білому домі", — написав Трамп.

FoxNews нагадує, що демократи в Конгресі різко розкритикували роль Маска. Під час слухань у Палаті представників членкиня Палати представників Мелані Стенсбері, демократка та членка Демократичної партії, назвала його вплив "безрозсудним та незаконним", звинувативши Трампа у "переданні управління мільярдеру, який ні перед ким не звітує".

Раніше Ілон Маск заявив, що його час в адміністрації Трампа "добіг кінця". Там він був призначений керувати Департаментом ефективності державного управління.

А ще стало відомо, що до сьогодні Дональд Трамп вже понад місяць не згадував Ілона Маска у своїх соцмережах.