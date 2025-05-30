Президент США в сегодня встретится с Илоном Маском в Белом доме и проведет совместную пресс-конференцию

Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном митинге. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, в 20:30 по Киеву, он проведет совместную пресс-конференцию с Илоном Маском. Трамп сказал, что встреча посвящена последнему дню работы Маска как госслужащего.

Об этом сообщают протрамповские аккаунты в соцсети X со ссылкой на заявление президента США в своей соцсети Truth Social.

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Сообщение Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Мероприятие состоится в Овальном кабинете Белого дома и, как планируется, станет своеобразным итогом завершения 130 дней работы Маска в госсекторе. Однако Трамп подчеркнул, что не прощается с Илоном.

"Он всегда будет с нами, будет помогать на каждом шагу. Илон — замечательный! Увидимся в Белом доме", — написал Трамп.

FoxNews напоминает, что демократы в Конгрессе резко раскритиковали роль Маска. Во время слушаний в Палате представителей член Палаты представителей Мелани Стэнсбери, демократ и член Демократической партии, назвала его влияние "безрассудным и незаконным", обвинив Трампа в "передаче управления миллиардеру, который ни перед кем не отчитывается".

Ранее Илон Маск заявил, что его время в администрации Трампа "подошло к концу". В администрации был руководителем Департамента эффективности государственного управления.

А еще стало известно, что до сегодняшнего дня Дональд Трамп уже более месяца не упоминал Илона Маска в своих соцсетях.