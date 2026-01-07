Трамп висміяв трансгендерних спортсменів у жіночому спорті

Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед конгресменами-демократами, спародіював жінок-спортсменок, які займаються важкою атлетикою. Він також прокоментував тему трансгендерних спортсменів.

Відео стрімко розповсюдилось у соцмережах.

Пародія від Трампа

Трамп неодноразово згадував те, що він зневажливо назвав "чоловіками в жіночому спорті". Він заявив перед республіканцями, що демократи "б'ються", щоб дозволити трансгендерним жінкам змагатися в жіночій атлетиці.

Він назвав трансгендерну інклюзивну спортивну політику принизливою для жінок та смішною, стверджуючи, що трансгендерні жінки нечесно б'ють рекорди та захоплюють п'єдестали на змаганнях.

Під час свого вступу Трамп повідомив, що його дружині Меланії не подобаються подібні пародії та взагалі танці на сцені. На це він відповів, що це подобається людям, і саме так він переміг на президентських виборах. До того Трамп заборонив допускати трансгендерних спортсменів до змагань у жіночому спорті.

