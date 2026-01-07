Видео
Трамп высмеял трансгендерных спортсменов в женском спорте

Трамп высмеял трансгендерных спортсменов в женском спорте

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 08:05
Трамп высмеял трансгендерных спортсменов в женском спорте
Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессменами-демократами, спародировал женщин-спортсменок, которые занимаются тяжелой атлетикой. Он также прокомментировал тему трансгендерных спортсменов.

Видео стремительно распространилось в соцсетях. 

Пародия от Трампа

Трамп неоднократно упоминал то, что он пренебрежительно назвал "мужчинами в женском спорте". Он заявил перед республиканцами, что демократы "бьются", чтобы позволить трансгендерным женщинам соревноваться в женской атлетике.

Он назвал трансгендерную инклюзивную спортивную политику унизительной для женщин и смешной, утверждая, что трансгендерные женщины нечестно бьют рекорды и захватывают пьедесталы на соревнованиях.

Во время своего вступления Трамп сообщил, что его жене Мелании не нравятся подобные пародии и вообще танцы на сцене. На это он ответил, что это нравится людям, и именно так он победил на президентских выборах. До того Трамп запретил допускать трансгендерных спортсменов к соревнованиям в женском спорте.

Напомним, что Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой. Он не исключил повторной военной операции.

Ранее мы также сообщали, что Трамп негативно высказался относительно Мексики и Кубы. Он намекнул на смену власти в этих странах.

спорт Дональд Трамп трансгендеры спортсмены Мелания Трамп
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
