Трамп высмеял трансгендерных спортсменов в женском спорте

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессменами-демократами, спародировал женщин-спортсменок, которые занимаются тяжелой атлетикой. Он также прокомментировал тему трансгендерных спортсменов.

Видео стремительно распространилось в соцсетях.

Пародия от Трампа

Трамп неоднократно упоминал то, что он пренебрежительно назвал "мужчинами в женском спорте". Он заявил перед республиканцами, что демократы "бьются", чтобы позволить трансгендерным женщинам соревноваться в женской атлетике.

Он назвал трансгендерную инклюзивную спортивную политику унизительной для женщин и смешной, утверждая, что трансгендерные женщины нечестно бьют рекорды и захватывают пьедесталы на соревнованиях.

Во время своего вступления Трамп сообщил, что его жене Мелании не нравятся подобные пародии и вообще танцы на сцене. На это он ответил, что это нравится людям, и именно так он победил на президентских выборах. До того Трамп запретил допускать трансгендерных спортсменов к соревнованиям в женском спорте.

