Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп висловився щодо відправки систем Patriot в Україну — відео

Трамп висловився щодо відправки систем Patriot в Україну — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 09:58
Трамп не виключає відправку систем протиповітряної оборони Patriot до України
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп не виключає відправку систем протиповітряної оборони Patriot до України. Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що ці комплекси потрібні Україні для захисту.

Відео заяви американського лідера опублікував Telegram-канал "Donald Trump українською".

Реклама
Читайте також:

Трамп про Patriot

Трамп заявив про можливе відправлення систем ППО Patriot в Україну. На запитання журналіста про готовність надати більше таких комплексів Києву, він відповів, що це цілком можливо.

"Вони їм потрібні для захисту. Тобто, я не хочу бачити, як вмирають люди", — сказав глава Білого дому.

В американського лідера також поцікавилися, чи погодився російський диктатор Володимир Путін на припинення вогню. Трамп відповів, що глава Кремля дав негативну відповідь і додав, що Путін боїться санкцій.

У президента США також запитали, чи зможе він завершити бойові дії в Україні.

"Побачимо. Я не знаю, не можу сказати, чи це станеться. Чи це пріоритет? Так, я б хотів, щоб це сталося", — додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що залишився розчарованим після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним — за його словами, той не продемонстрував готовності зупинити війну проти України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

США володимир путін Дональд Трамп ППО війна в Україні Patriot
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації