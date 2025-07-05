Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп не виключає відправку систем протиповітряної оборони Patriot до України. Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що ці комплекси потрібні Україні для захисту.

Відео заяви американського лідера опублікував Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп заявив про можливе відправлення систем ППО Patriot в Україну. На запитання журналіста про готовність надати більше таких комплексів Києву, він відповів, що це цілком можливо.

"Вони їм потрібні для захисту. Тобто, я не хочу бачити, як вмирають люди", — сказав глава Білого дому.

В американського лідера також поцікавилися, чи погодився російський диктатор Володимир Путін на припинення вогню. Трамп відповів, що глава Кремля дав негативну відповідь і додав, що Путін боїться санкцій.

У президента США також запитали, чи зможе він завершити бойові дії в Україні.

"Побачимо. Я не знаю, не можу сказати, чи це станеться. Чи це пріоритет? Так, я б хотів, щоб це сталося", — додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що залишився розчарованим після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним — за його словами, той не продемонстрував готовності зупинити війну проти України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.