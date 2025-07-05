Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп не исключает отправку систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что эти комплексы нужны Украине для защиты.

Видео заявления американского лидера опубликовал Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп заявил о возможной отправке систем ПВО Patriot в Украину. На вопрос журналиста о готовности предоставить больше таких комплексов Киеву, он ответил, что это вполне возможно.

"Они им нужны для защиты. То есть, я не хочу видеть, как умирают люди", — сказал глава Белого дома.

У американского лидера также поинтересовались, согласился ли российский диктатор Владимир Путин на прекращение огня. Трамп ответил, что глава Кремля дал отрицательный ответ и добавил, что Путин боится санкций.

У президента США также спросили, сможет ли он завершить боевые действия в Украине.

"Посмотрим. Я не знаю, не могу сказать, произойдет ли это. Или это приоритет? Да, я бы хотел, чтобы это произошло", — добавил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что остался разочарованным после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным — по его словам, тот не продемонстрировал готовности остановить войну против Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.