США за рахунок Венесуели хочуть знизити вартість нафти до 50 доларів, що сильно вдарить по РФ

Президент США Дональд Трамп задумав знизити ціни на нафту до 50 доларів за барель за рахунок Венесуели. При цьому в бюджеті РФ мінімально комфортна" вартість нафти закладена на рівні 65 доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як буде діяти Трамп з нафтою Венесуели

Згідно з опитуванням інсайдерів видання, Дональд Трамп і його радники планують на довгі роки забезпечити Сполученим Штатам домінування в нафтовій промисловості Венесуели. Лідер США нібито повідомив помічникам, що, на його думку, це допоможе знизити ціни на нафту до бажаного ним рівня в 50 доларів за барель.

План, що готується в Білому домі, передбачає встановлення часткового контролю над нафтовою держкомпанією Petroleos de Venezuela, включаючи придбання і реалізацію більшої частини видобутої нею нафти.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово виступав за зниження цін, що порадувало б споживачів, але вдарило б по нафтовикам. Контроль над нафтовим сектором Венесуели, який у Вашингтоні задумали встановити після арешту Ніколаса Мадуро, може певною мірою дозволити досягти цих цілей, зазначає видання.

Як низькі ціни на нафту вдарять по РФ

Російські нафтовики вже б'ють на сполох. Формально держбюджет РФ націлений на Urals по 59 доларів при вартості Brent близько 60–65 доларів — Мінфін РФ називає це збалансованим сценарієм, де дисконт виглядає керованим.

Експерти ж звертають увагу, що кінець 2025 року пройшов при 35–40 доларів і максимальних за кілька років знижках до базових сортів, так що бюджетний орієнтир більше схожий на верхню межу комфортного діапазону, ніж на запас міцності.

Раніше сенатор Ліндсі Грем проінформував, що Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про станції проти Росії. Йдеться про 500% мита проти країн, які купують російську нафту.

Також повідомлялось, що Трамп хоче збільшити військовий бюджет США до 1,5 трлн доларів. Він вважає, що це дасть змогу США забезпечити собі безпеку незалежно від того, яким буде противник.