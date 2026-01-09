США за счет Венесуэлы хотят снизить стоимость нефти до 50 долларов, что сильно ударит по РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп задумал снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель за счет Венесуэлы. При этом в бюджете РФ минимально комфортная" стоимость нефти заложена на уровне 65 долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно опросу инсайдеров издания, Дональд Трамп и его советники планируют на долгие годы обеспечить Соединенным Штатам доминирование в нефтяной промышленности Венесуэлы. Лидер США якобы сообщил помощникам, что, по его мнению, это поможет снизить цены на нефть до желаемого им уровня в 50 долларов за баррель.

План, готовящийся в Белом доме, предусматривает установление частичного контроля над нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela, включая приобретение и реализацию большей части добываемой ею нефти.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно выступал за снижение цен, что порадовало бы потребителей, но ударило бы по нефтяникам. Контроль над нефтяным сектором Венесуэлы, который в Вашингтоне задумали установить после ареста Николаса Мадуро, может в определенной степени позволить достичь этих целей, отмечает издание.

Как низкие цены на нефть ударят по РФ

Российские нефтяники уже бьют тревогу. Формально госбюджет РФ нацелен на Urals по 59 долларов при стоимости Brent около 60-65 долларов — Минфин РФ называет это сбалансированным сценарием, где дисконт выглядит управляемым.

Эксперты же обращают внимание, что конец 2025 года прошел при 35-40 долларов и максимальных за несколько лет скидках к базовым сортам, так что бюджетный ориентир больше похож на верхнюю границу комфортного диапазона, чем на запас прочности.

Ранее сенатор Линдси Грэм проинформировал, что Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о станциях против России. Речь идет о 500% пошлины против стран, которые покупают российскую нефть.

Также сообщалось, что Трамп хочет увеличить военный бюджет США до 1,5 трлн долларов. Он считает, что это позволит США обеспечить себе безопасность независимо от того, каким будет противник.