Грем заявив, що Трамп схвалив його законопроект про санкції проти РФ

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про станції проти Росії. Йдеться про 500% мита проти країн, які купують російську нафту.

Про це в соцмережі Х повідомив сенатор-республіканець і співавтор законопроєкту Ліндсі Грем.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Грем про позицію Трампа щодо станцій проти РФ

"Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій було обговорено цілу низку питань, він схвалив двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, над яким я працював кілька місяців разом із сенатором Блюменталем і багатьма іншими", - пише Грем.

Він наголосив, що це буде дуже доречно, оскільки Україна заради миру йде на поступки, а очільник Кремля Володимир Путін тільки зробить, що лише говорить про це. Але в реальності - продовжує вбивати невинних.

"Цей законопроєкт дозволить президенту Трампу карати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна. Цей законопроєкт дасть президенту Трампу величезні важелі впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка фінансує криваву бійню Путіна проти України", - розповів сенатор.

Також Грем додав, що розраховує на двопартійне голосування вже наступного тижня.

Новина доповнюється...