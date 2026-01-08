Видео
Трамп одобрил законопроект о санкциях против РФ, — Грэм

Трамп одобрил законопроект о санкциях против РФ, — Грэм

Дата публикации 8 января 2026 01:45
Грэм заявил, что Трамп одобрил его законопроект о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о станциях против России. Речь об идет о 500% пошлинах против стран, покупающих российскую нефть.

Об этом в соцсети Х сообщил сенатор-республиканец и соавтор законопроекта Линдси Грэм.

Что сказал Грэм о позиции Трампа по станциям против РФ

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом, на которой обсуждался целый ряд вопросов, он одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России, над которым я работал несколько месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими", — пишет Грэм.

Он подчеркнул, что это будет очень кстати, поскольку Украина ради мира идет на уступки, а глава Кремля Владимир Путин только сделает, що лишь говорит об этом. Но в реальности - продолжает убивать невинных.

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина. Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая финансирует кровавую бойню Путина против Украины", — рассказал сенатор.

Также Грэм добавил, что рассчитывает на двухпартийное голосование уже на следующей неделе.

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
