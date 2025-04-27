Трамп закликав дозволити суднам США безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським військовим і комерційним суднам слід дозволити безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали. Ба більше, він доручив розібратися з цим питанням.

Про це повідомляє Reuters.

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"Американським кораблям, як військовим, так і торговельним, має бути дозволено безоплатно проходити через Панамський і Суецький канали! Ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки. Я попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно розібратися з цією ситуацією і увічнити її", — написав Трамп у соцмережі Х.

Reuters зазначає, що Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною і Південною Америкою, даючи змогу суднам швидше переміщатися між Атлантичним і Тихим океаном. Також він пропускає близько 40% контейнерних перевезень США щороку.

Сполучені Штати завершили будівництво каналу на початку ХХ століття, але 1999 року передали контроль над стратегічно важливим водним шляхом Панамі.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче "повернути" канал. Перед вступом на посаду президента в січні він сказав журналістам, що не виключає використання економічної або військової сили для відновлення контролю над каналом.

Нагадаємо, днями Трамп поділився своїми роздумами щодо можливості балотуватися на третій президентський термін. Він заявив, що люди підтримують його.

Також ми писали, що згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, діяльність Трампа схвалюють лише 42%. Тобто, його рейтинг упав.