Трамп призвал разрешить суднам США бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным и коммерческим судам следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы. Более того, он поручил разобраться с этим вопросом.

Об этом сообщает Reuters.

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"Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и увековечить ее", — написал Трамп в соцсети Х.

Reuters отмечает, что Панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, позволяя судам быстрее перемещаться между Атлантическим и Тихим океаном. Также он пропускает около 40% контейнерных перевозок США каждый год.

Соединенные Штаты завершили строительство канала в начале ХХ века, но в 1999 году передали контроль над стратегически важным водным путем Панаме.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет "вернуть" канал. Перед вступлением в должность президента в январе он сказал журналистам, что не исключает использования экономической или военной силы для восстановления контроля над каналом.

Напомним, на днях Трамп поделился своими размышлениями относительно возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что люди поддерживают его.

Также мы писали, что согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, деятельность Трампа одобряют лишь 42%. То есть, его рейтинг упал.