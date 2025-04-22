Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума — опрос Reuters Ipsos

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Уровень поддержки президента Дональда Трампа среди американцев снизился до самой низкой отметки с момента его возвращения в Белый дом. Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos деятельность Трампа одобряют лишь 42% респондентов. Это меньше, чем 43% в начале апреля и значительно ниже 47%, которые он имел в день инаугурации 20 января.

Об этом сообщает Reuters.

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Падение рейтинга обусловлено желанием Трампа расширить президентские полномочия. По словам участников опроса, действия главы государства, в частности замораживание финансирования университетов, критикующих его политику, и попытки контроля над культурными учреждениями, вызывают сомнения в его приверженности демократическим принципам.

Опрос относительно политики Трампа. Фото: скриншот

В частности, 83% опрошенных считают, что президент обязан выполнять решения федеральных судов. При этом 57%, включая треть республиканцев, не согласны с тем, что глава государства имеет право прекращать финансирование университетов из-за собственного недовольства их руководством. Трамп уже заблокировал более 2 миллиардов долларов государственных средств, предназначенных для Гарвардского университета.

Также две трети опрошенных заявили, что считают неприемлемым контроль президента над национальными музеями и театрами. Причиной недовольства стал недавний приказ Трампа к Смитсоновскому институту удалить "неподобающую" идеологию из музейных экспозиций.

Опрос граждан США. Фото: скриншот

На фоне этого 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, убеждены, что США теряют авторитет на международной арене.

В чем больше всего поддерживают Трампа опрошенные

Наибольшую поддержку президент сохраняет в сфере иммиграции: 45% опрошенных одобряют его действия, но 46% не поддерживают. По другим вопросам, например инфляция, налоги и верховенство права, Трампа критикуют гораздо больше.

Особенно показательно отношение к возможности третьего президентского срока, о котором Трамп упоминал, несмотря на запрет Конституции США. Три четверти участников опроса выступают против такого сценария. Даже среди республиканцев 53% считают, что Трамп не должен баллотироваться в третий раз.

Напомним, Дональд Трамп намекнул, когда он расскажет об условиях и требованиях по плану мира между Украиной и Россией.

Также Трамп назвал условия, при которых может лишить пошлин определенные страны.