Рейтинг Трампа впав до рекордного мінімуму — опитування Reuters Ipsos

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Рівень підтримки президента Дональда Трампа серед американців знизився до найнижчої позначки з моменту його повернення в Білий дім. Згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos діяльність Трампа схвалюють лише 42% респондентів. Це менше ніж 43% на початку квітня і значно нижче за 47%, які він мав у день інавгурації 20 січня.

Про це повідомляє Reuters.

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Падіння рейтингу обумовлене бажанням Трампа розширити президентські повноваження. За словами учасників опитування, дії глави держави, зокрема замороження фінансування університетів, що критикують його політику, та спроби контролю над культурними установами, викликають сумніви в його прихильності до демократичних принципів.

Опитування щодо політики Трампа. Фото: скриншот

Зокрема, 83% опитаних вважають, що президент зобов’язаний виконувати рішення федеральних судів. При цьому 57%, включаючи третину республіканців, не погоджуються з тим, що глава держави має право припиняти фінансування університетів через власне незадоволення їх керівництвом. Трамп уже заблокував понад 2 мільярди доларів державних коштів, призначених для Гарвардського університету.

Також дві третини опитаних заявили, що вважають неприйнятним контроль президента над національними музеями й театрами. Причиною невдоволення став недавній наказ Трампа до Смітсонівського інституту видалити "неналежну" ідеологію з музейних експозицій.

Опитування громадян США. Фото: скриншот

На тлі цього 59% респондентів, у тому числі третина республіканців, переконані, що США втрачають авторитет на міжнародній арені.

У чому найбільше підтримують Трампа опитувані

Найбільшу підтримку президент зберігає у сфері імміграції: 45% опитаних схвалюють його дії, але 46% не підтримують. З інших питань, наприклад інфляція, податки та верховенство права, Трампа критикують набагато більше.

Особливо показовим є ставлення до можливості третього президентського терміну, про який Трамп згадував, попри заборону Конституції США. Три чверті учасників опитування виступають проти такого сценарію. Навіть серед республіканців 53% вважають, що Трамп не повинен балотуватися втретє.

Нагадаємо, Дональд Трамп натякнув, коли він розповість про умови та вимоги щодо плану миру між Україною та Росією.

Також Трамп назвав умови, за яких може позбавити мит певні країни.