Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відреагував на публікації в ЗМІ його дозволу бити по Москві

Трамп відреагував на публікації в ЗМІ його дозволу бити по Москві

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 21:17
Трамп відповів, чи може Україна атакувати Москву
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікації в медіа його "дозволу" завдавати ударів по Росії. Очільник Білого дому сказав, що Президент України Володимир Зеленський не має націлюватися на Москву.

Про це інформує Reuters.

Реклама
Читайте також:

Трамп про дозвіл на удари по Москві — що сказав

Лідер США прокоментував публікації ЗМІ про нібито його дозвіл на удари по Москві.

У вівторок, 15 липня, глава Білого дому заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському не слід націлюватися на Москву. 

Його коментарі з'явилися після того, як видання Financial Times, посилаючись на людей, поінформованих про переговори, повідомило, що Трамп особисто закликав Україну посилити глибокі удари по Росії.

У Financial Times додали, що Трамп нібито запитав Зеленського, чи може він завдати удару по Москві, якщо США нададуть далекобійну зброю.

Пізніше очільник Білого дому заявив журналістам, що США не планують надавати Україні далекобійні ракети й не вважають, що вони повинні намагатися націлитися на Москву.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп змінив тон щодо українського лідера Володимира Зеленського.

Також ми повідомляли, що Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot.

Володимир Зеленський США ЗСУ Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації