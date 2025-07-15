Трамп відповів, чи може Україна атакувати Москву

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікації в медіа його "дозволу" завдавати ударів по Росії. Очільник Білого дому сказав, що Президент України Володимир Зеленський не має націлюватися на Москву.

Про це інформує Reuters.

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Трамп про дозвіл на удари по Москві — що сказав

Лідер США прокоментував публікації ЗМІ про нібито його дозвіл на удари по Москві.

У вівторок, 15 липня, глава Білого дому заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському не слід націлюватися на Москву.

Його коментарі з'явилися після того, як видання Financial Times, посилаючись на людей, поінформованих про переговори, повідомило, що Трамп особисто закликав Україну посилити глибокі удари по Росії.

У Financial Times додали, що Трамп нібито запитав Зеленського, чи може він завдати удару по Москві, якщо США нададуть далекобійну зброю.

Пізніше очільник Білого дому заявив журналістам, що США не планують надавати Україні далекобійні ракети й не вважають, що вони повинні намагатися націлитися на Москву.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп змінив тон щодо українського лідера Володимира Зеленського.

Також ми повідомляли, що Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot.