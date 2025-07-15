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Главная Новости дня Трамп отреагировал на публикации в СМИ его разрешения бить по РФ

Трамп отреагировал на публикации в СМИ его разрешения бить по РФ

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 21:17
Трамп ответил, может ли Украина атаковать Москву
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации в медиа его "разрешения" наносить удары по России. Глава Белого дома сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский не должен нацеливаться на Москву.

Об этом информирует Reuters.

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Лидер США прокомментировал публикации СМИ о якобы его разрешении на удары по Москве.

Во вторник, 15 июля, глава Белого дома заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует нацеливаться на Москву.

Его комментарии появились после того, как издание Financial Times, ссылаясь на людей, информированных о переговорах, сообщило, что Трамп лично призвал Украину усилить глубокие удары по России.

В Financial Times добавили, что Трамп якобы спросил Зеленского, может ли он нанести удар по Москве, если США предоставят дальнобойное оружие.

Позже глава Белого дома заявил журналистам, что США не планируют предоставлять Украине дальнобойные ракеты и не считают, что они должны пытаться нацелиться на Москву.

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп сменил тон в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

Также мы сообщали, что Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot.

Владимир Зеленский США ВСУ Дональд Трамп война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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